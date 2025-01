Una moto si schianta contro un’automobile e prende fuoco a Vimercate: un ferito

video suggerito

Foto di repertorio

Questa mattina, lunedì 13 gennaio, una moto si è scontrata con un'automobile sulla strada provinciale 45 Vimercate-Lecco, in provincia di Monza e Brianza, e dopo l'impatto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Monza che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Il motociclista, un uomo di 56 anni, è rimasto ferito nell'impatto e, anche se si trovava in condizioni non gravi, è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente è avvenuto attorno alle 7:35 del mattino sulla Sp45 all'altezza di Vimercate. Stando alle prime ricostruzioni, la moto stava percorrendo la Sp 45 quando sarebbe entrata in collisione con l'automobile. Subito dopo avrebbe preso fuoco e sarebbe stata avvolta dalle fiamme. Non è ancora chiaro a che velocità andassero i due veicoli e che cosa abbia determinato l'impatto tra le vetture.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, i medici e paramedici del 118 hanno trasferito il motociclista 56enne all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo presentava qualche ferita ma non era in gravi condizioni ed è stato portato via in codice giallo.

Sul luogo dell'impatto sono arrivati i vigili del fuoco che, una volta spento il rogo, hanno ripristinato la normale viabilità della strada, interrotta per permettere il loro intervento e l'aiuto dei soccorsi. I carabinieri del gruppo Compagnie di Monza hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e a stabilire le responsabilità delle persone coinvolte.