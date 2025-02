Grave incidente stradale in Brianza, scontro tra due auto: coinvolte 9 persone

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Si è verificato questa mattina, sabato 22 febbraio, un grave incidente stradale tra due auto a Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza. Nel sinistro sono state coinvolte 9 persone.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 8:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti sulla strada provinciale 41, nei pressi dello scontro, alle ore 8:31 a bordo di quattro ambulanze, un'automedico e un elisoccorso. Insieme a loro, sarebbe stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Monza.

Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente in cui si sono scontrate due automobili, sarebbero state coinvolte 9 persone: tre donne, rispettivamente di 46, 53 e 63 anni, tre uomini, di 34, 62 e 67 anni, e, infine, un ragazzo di 27 anni. Una volta sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbe deciso di trasportare i feriti agli ospedali più vicini della zona. Due di questi sono stati portati agli ospedali di Merate e Vimercate in codice verde, a bordo di due ambulanze. La terza è partita, invece, alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Infine, l'elisoccorso avrebbe trasportato in codice giallo un'altra delle persone coinvolte all'ospedale Niguarda di Milano. Sull'esatta dinamica dell'incidente stanno ora indagando le forze dell'ordine.