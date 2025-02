Incidenti a catena sulla A9 verso Como: in ospedale una bambina di otto anni

video suggerito

Due incidenti a catena sull'autostrada A9 Milano-Como hanno provocato lunghe code in direzione Como e Svizzera. Le persone coinvolte sarebbero almeno sei, tra queste anche una bambina di otto anni. Sono in corso le operazioni di soccorso.

Gli incidenti sono avvenuti questa mattina, attorno alle 6:30. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero verificati due scontri tra automobili sull'autostrada A9, nel tratto tra Saronno e Turate e tra Uboldo e Saronno. Nel primo sono state coinvolte cinque persone: una ragazza di 24 anni, una donna di 36, due uomini di 51 e 52 anni e una bambina di otto. Il secondo schianto avrebbe invece interessato, per il momento, una sola persona.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un totale di tre ambulanze e due auto mediche, per ora hanno trasferito in ospedale solo la bambina di otto anni, che però non sarebbe stata ferita gravemente. Anche le altre persone coinvolte non avrebbero riportato lesioni importanti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri della compagnia di Corsico e gli operatori dell'Ats di Novate. Nel frattempo sul tratto di autostrada interessato, tra Saronno e Turate e tra Uboldo e Saronno, si sono formati incolonnamenti di automobili per alcuni chilometri.