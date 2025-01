Esce di strada, si ribalta e finisce in un fossato nel Lodigiano: grave un uomo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 2 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Brembio, un comune che si trova in provincia di Lodi. Un uomo di 75 anni è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 75enne si trovava alla guida della sua automobile quando è finito fuori strada e poi dentro a un fossato. I vigili del fuoco del comando di Lodi, attraverso ad alcune operazioni svolte con un'autopompa e un'autogru, hanno estratto il veicolo dal mezzo e lo hanno affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 che, nel frattempo, erano stati inviati sul posto dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia con un elicottero: è in gravi condizioni, ma non sembrerebbe essere in pericolo. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Codogno hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nelle prossime ore si potrà capire con precisione cosa possa essere successo e se possa aver perso il controllo del mezzo per un malfunzionamento, un malore, un colpo di sonno o altro. Non risultano altri veicoli coinvolti.