video suggerito

Incidente stradale a Livraga, scontro tra due automobili: una persona è stata estratta dalle lamiere Incidente stradale a Livraga (Lodi): due automobili si sono scontrate e nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Una di loro è stata estratta dalle lamiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Livraga, comune che si trova in provincia di Lodi. Due automobili si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato alle 16.17 in via Dante. Due automobili si sono scontrate per cause ancora da ricostruire. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti con ambulanze, automediche e un elicottero che è stato fatto decollare da Bergamo.

Nel frattempo i vigili del fuoco del comando di Lodi sono intervenuti con Aps e ag (autopompa e autogru). I pompieri si sono messi subito a lavoro per liberare una delle persone che è stata estratta dalle lamiere: è stata poi consegnata al personale sanitario. Non è chiaro in che condizioni sia stata trovata né come stia l'altra persona coinvolta. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni.

In ogni caso, i vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'intera area. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.