video suggerito

Si ribaltano con l’auto in autostrada all’alba: soccorse due persone Verso le 7.25 di questa mattina un’auto con a bordo due persone si è ribaltata mentre si trovava sull’A1 all’altezza del comune di Somaglia, in provincia di Lodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente questa mattina all'alba nel Lodigiano. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, verso le 7.25 di questa mattina un'auto con a bordo due persone si è ribaltata mentre si trovava sull'A1 all'altezza del comune di Somaglia, in provincia di Lodi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo con autopompa e autogru. Il loro intervento è stato necessario per liberare una delle due persone all'interno della macchina: è stata poi soccorsa dai sanitari intervenuti sul posto anche con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. La zona è stata messa in sicurezza e interrotto il traffico per permettere l'arrivo dei soccorsi.