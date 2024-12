video suggerito

Si ribalta con l’auto e finisce contro un palo: i vigili del fuoco liberano la persona alla guida Una persona ha perso il controllo della propria auto: si è ribaltata ed è andata a schiantarsi contro un palo. Non è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente nel comune di Senna Lodigiano. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, verso le 8.30 di oggi venerdì 27 dicembre i vigili del fuoco del Comando di Lodi sono intervenuti con autopompa e autogrù in via delle Industrie. Qui hanno trovato un'auto ribaltata e che è andata a finire contro un palo.

Una volta sul posto i soccorritori hanno estratto la persona che era alla guida della macchina. Non si trova in gravi condizioni, ma è stata soccorso con i sanitari dell'ambulanza e dell'automedica. Sul luogo dell'incidente intanto sono arrivati anche i carabinieri di Codogno che stanno indagando per capire nel dettaglio cosa sia successo.