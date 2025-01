video suggerito

Perde il controllo del trattore dopo un incidente e si schianta contro un ambulatorio: ferito il conducente Un 64enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Lodi dopo un incidente stradale. Con il suo trattore l’uomo si è scontrato prima con un’auto e poi ha terminato la corsa schiantandosi contro l’ambulatorio medico di Motta Vigana di Massalengo (Lodi). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il trattore che si è schiantato a Massalengo (foto da vigili del fuoco)

Un trattore si è schiantato contro l'ambulatorio medico di Motta Vigana, frazione di Massalengo (in provincia di Lodi) nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 gennaio. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo agricolo era rimasto coinvolto poco prima in un incidente stradale. Il 64enne alla guida avrebbe perso il controllo, finendo per impattare contro una palazzina. L'uomo è stato, poi, trasportato all'ospedale Maggiore, ma non avrebbe riportato conseguenze gravi.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 del 15 gennaio, lungo via San Colombano a Motta Vigana di Massalengo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa e un'autogru, insieme ai carabinieri del Comando provinciale di Lodi. I sanitari della Croce Rossa di Lodi sono stati allertati in codice rosso e sono arrivati con un'automedica e un'ambulanza.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un trattore, con tanto di rimorchio, si sarebbe scontrato con una Peugeot. Il mezzo agricolo, poi, ha terminato la sua corsa contro una palazzina che ospita un ambulatorio medico e, a poca distanza, un bar. Come riportato da Il Giorno, l'impatto avrebbe danneggiato la struttura, facendo crollare il pilone d'angolo del muro. Per questo motivo, le quattro famiglie residenti nel palazzo sono state evacuate per precauzione, in modo tale da poter mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati anche il sindaco Severino Serafini e alcuni assessori.

L'unico ad aver avuto bisogno di cure mediche è stato il 64enne che guidava il trattore. L'uomo è stato medicato sul luogo dell'incidente e poco dopo è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Lodi. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero gravi.