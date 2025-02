video suggerito

Incidente stradale a Lodi, scontro tra auto e mezzo pesante: due persone intrappolate tra le lamiere Incidente stradale a Tavazzano con Villavesco (Lodi): un'automobile si è scontrata con un camion. Tre persone sono rimaste ferite, due sono state estratte dalle lamiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Tavazzano con Villavesco, comune che si trova in provincia di Lodi. Un'automobile si è scontrata con un camion e, nell'impatto, sono morte tre persone. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 9.20 sulla strada provinciale SP 140. La dinamica è ancora poco chiara. I vigili del fuoco del comando di Lodi, intervenuti con un'autopompa e un carro fiamma, hanno estratto due persone che erano rimaste intrappolate nell'automobile. Dopo averlo fatto, le hanno affidate alle cure dei medici e dei paramedici.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) li ha infatti inviati in codice rosso con due ambulanze e un'automedica. I feriti sono tre: due uomini di 29 e 53 anni e una donna di cinquant'anni. Nessuno di loro è stato trovato in gravissime condizioni o in pericolo di vita.

Uno di loro è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Lodi. Mentre i vigili del fuoco continuano le operazioni di messa in sicurezza dell'area, le forze dell'ordine stanno svolgendo tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli al riguardo.