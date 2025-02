video suggerito

Tre pedoni investiti sulla strada per l'aeroporto di Malpensa: morta una donna Incidente stradale a Somma Lombardo (Varese): un'automobile ha travolto tre persone che stavano camminando sulla strada che porta all'aeroporto di Malpensa. Una donna è morta.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, sabato 15 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Somma Lombardo, un comune che si trova in provincia di Varese. Tre persone sono state investite da un'automobile (un Suv, per la precisione) mentre stavano camminando lungo via Giusti, la strada che porta all'aeroporto di Malpensa. Una donna di 69 anni è morta.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con ambulanze, automediche e un elicottero, i vigili del fuoco e i carabinieri. I medici e i paramedici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito la 69enne – residente proprio a Somma Lombardo – in gravissime condizioni all'ospedale di Legnano. Purtroppo è morta in serata: troppo gravi le ferite riportate.

Un uomo di 66 anni è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Como: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Ferita anche un'ottantenne, che è stata colpita solo di striscio e portata all'ospedale in codice verde. Nel frattempo, come previsto dalla legge, l'automobilista è stato sottoposto all'alcoltest e agli esami tossicologici.

I carabinieri hanno poi svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Ovviamente Via Giusti è stata chiusa al traffico per consentire che venissero svolte tutte le operazioni.