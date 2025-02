video suggerito

Chi era Maria Teresa Aloisi, la donna travolta da un Suv sulla strada per l'aeroporto di Malpensa Si chiamava Maria Teresa Aloisi, la donna di 69 anni che è morta investita da un suv mentre camminava lungo la via che porta all'aeroporto di Milano Malpensa.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Maria Teresa Aloisi, la donna che nel pomeriggio di ieri, sabato 15 febbraio, è morta dopo essere stata travolta da un'automobile (un Suv) sulla strada che si trova in via Giusti a Somma Lombardo, comune della provincia di Varese. La vittima aveva 69 anni ed era molto conosciuta nella frazione di Maddalena: aveva infatti gestito per diversi anni il panificio della famiglia.

L'incidente è avvenuto ieri lungo via Giusti, strada che poi porta all'aeroporto di Milano Malpensa. La donna si trovava con altre due persone. A un certo punto, i tre pedoni sarebbero stati travolti da un Suv. Sono stati subito chiamati i soccorsi: la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di ambulanze, automediche e un elicottero.

La 69enne è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Legnano: purtroppo è morta a causa della gravità delle ferite riportate. Gravi le condizioni dell'uomo, un 66enne, che si trovava con lei: è ricoverato all'ospedale di Como. Rimasta illesa invece l'altra donna, una ottantenne. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine: l'automobilista, come da prassi, è stato sottoposto all'alcoltest e agli esami tossicologici.

In queste ore sono state pubblicati diversi commenti sui social network che polemizzano sulle condizioni di quella via: sarebbe infatti scarsamente illuminata e senza piste ciclabili.