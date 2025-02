Frontale tra due auto in provincia di Pavia: morte due persone

video suggerito

Due persone, un uomo di 29 anni e una donna di 52, sono morte questa mattina in uno scontro frontale tra due automobili a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia. Non sono ancora note le cause dello schianto. I carabinieri di Vigevano sono accorsi sul posto per effettuare tutti i rilievi necessari.

L'incidente mortale è avvenuto all'alba di oggi, sabato 15 febbraio, attorno alle 6:40, sulla strada provinciale 192, lungo il rettilineo che collega i Comuni di Cassolnovo e Gravellona, in provincia di Pavia. Stando alle prime ricostruzioni, ciò che risulta essere noto, per il momento, è solo che due macchine si sarebbero scontrate frontalmente.

Per il 29enne, che è morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare, mentre per la donna di 52 anni sono intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici del 118, arrivati in codice rosso con un due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso, non hanno però potuto salvare la donna, che è morta prima di poter essere trasportata in ospedale.

I motivi dello schianto sono ancora da chiarire. Sembra però che il luogo dove è avvenuto sia un tratto di strada con un'alta frequenza di incidenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vigevano, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto.