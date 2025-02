video suggerito

Due auto si schiantano frontalmente nel Pavese: morto un 52enne, ferite tre donne Due auto si sono scontrate nella serata dell'8 febbraio tra Rivanazzano e Retorbido (Pavia). Un 52enne è morto dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre tre donne sono rimaste ferite.

A cura di Enrico Spaccini

Un 52enne è deceduto nella serata di ieri, sabato 8 febbraio, in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Rivanazzano e Retorbido (in provincia di Pavia). Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale pavese, l'uomo si trovava alla guida dell'auto che, in prossimità di una curva, si è schiantata contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. Nell'impatto, il 52enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è deceduto sul colpo. Ferite anche tre donne, nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 20:30 lungo la strada provinciale 1, nel tratto compreso tra Rivanazzano e Retorbido. La ricostruzione della dinamica è stata affidata agli agenti della polizia locale di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Stando a quanto emerso finora, pare che a invadere la corsia opposta di marcia sarebbe stato il 52enne residente a Voghera. L'uomo, in prossimità di una curva, con la sua Volkswagen Polo sarebbe finito sull'altra corsia nel momento in cui, nell'altra direzione, stava sopraggiungendo una Fiat Panda con a bordo tre donne.

Ad avere la peggio è stata proprio la Polo che, dopo un testacoda, ha sbalzato il 52enne fuori dall'abitacolo. Diversi automobilisti di passaggio hanno richiesto l'intervento dei sanitari. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre ambulanze e l'automedica, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Le tre donne, di 46, 47 e 51 anni, sono state medicate sul posto e trasportate in ospedale, ma nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

Per diverse ore si è viaggiato lungo la provinciale su una sola corsia, per permettere l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza dell'area da parte dei vigili del fuoco.