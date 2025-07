video suggerito

Si schianta con il furgone contro un camion nel Pavese: morta una 62enne, ferito un 57enne Un furgone e un camion si sono scontrati nella mattinata del 4 luglio tra Villanova d'Ardenghi e Gropello Cairoli (Pavia). Una 62enne, alla guida del primo mezzo, è deceduta all'impatto, mentre il 57enne al volante del tir è rimasto ferito in modo non grave.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una 62enne è deceduta nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 596 tra Villanova d’Ardenghi e Gropello Cairoli (in provincia di Pavia). Stando a una prima ricostruzione, la donna si trovava alla guida di un furgone che, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantato contro un camion che procedeva nella direzione opposta di marcia. Ferito, in modo non grave, il 57enne che conduceva il mezzo pesante.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 7 del 4 luglio nel tratto della provinciale in prossimità della curva verso Santo Spirito, frazione di Gropello Cairoli. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi con un'ambulanza della Croce Garlaschese e l'auto medica del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatare sul posto il decesso della 62enne. Il 57enne, invece, è stato trasportato in condizioni non gravi, in codice verde, al Policlinico San Matteo di Pavia.

La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è stata affidata alla polizia stradale pavese, che si è occupata dei rilievi mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza l'area. Secondo una prima ipotesi, ancora in fase di accertamento, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte e, arrivato nei pressi della curva, il furgone guidato dalla 62enne avrebbe sbandato finendo per schiantarsi contro il camion.