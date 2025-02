video suggerito

Scontro frontale tra auto in una galleria del Bresciano: morto un 39enne, due feriti Un uomo di 39 anni è morto sul colpo in un frontale tra auto in una galleria di Marone, in provincia di Brescia. Coinvolta anche la compagna di 42 anni, gravemente ferita, e un ragazzo 26enne.

Un uomo di 39 anni è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 9 febbraio, in uno schianto tra auto all'interno di una galleria di Marone, in provincia di Brescia. L'incidente ha coinvolto tre vetture e altre due persone, un ragazzo di 26 anni e una donna di 42, sono rimaste ferite. Gli inquirenti sono al lavoro per capire la dinamica dell'accaduto.

Lo scontro è avvenuto attorno alle 16:00 nella galleria Vello 1, all'altezza di Colpiano, sulla strada provinciale 510. Stando alle prime ricostruzioni, tre vetture sarebbero state coinvolte in un incidente all'interno del tunnel: sembra che si sia trattato di un frontale tra una Renault Clio e una Lancia Y, che ha coinvolto anche un camion. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con due ambulanze, due auto mediche e due elicotteri, hanno soccorso un 39enne che però è morto sul colpo. Nell'incidente è stato coinvolto anche un ragazzo di 26 anni e una donna di 42, compagna del 39enne, è rimasta gravemente ferita.

I due sopravvissuti sono stati portati d'urgenza negli ospedali di Brescia. Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario per i rilievi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri, che hanno fatto tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dello schianto e le responsabilità delle persone coinvolte.