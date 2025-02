Scontro frontale in galleria, muore un 39enne: arrestato un 26enne per omicidio stradale

Un uomo di 39 anni è morto sul colpo in un frontale tra auto in provincia di Brescia. Coinvolta anche la compagna di 42 anni, gravemente ferita, e un ragazzo 26enne, arrestato in quanto presunto responsabile del reato di omicidio stradale.