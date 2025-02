video suggerito

Auto si schianta frontalmente con un camion nel Bresciano: morto un 65enne Un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente a Caprilo (Brescia) nel pomeriggio del 6 febbraio. Il conducente dell'utilitaria, un 65enne di Villongo, è deceduto nello schianto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 65enne è morto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 febbraio, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Capriolo (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava guidando la sua Fiat Punto quando, per ragioni ancora da chiarire, si è schiantato frontalmente con un camion che procedeva in direzione opposta. L'utilitaria ne è uscita quasi del tutto distrutta ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il 65enne dalle lamiere. All'arrivo dei sanitari, però, era già deceduto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 del 6 febbraio lungo la strada provinciale 469 a Capriolo. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale. Stando a quanto emerso finora, sembra che l'incidente sia avvenuto a pochi chilometri dal confine con Palazzolo sull'Oglio. Un camion si stava dirigendo proprio verso il comune bresciano, quando si è ritrovato di fronte una Fiat Punto.

Alla guida dell'utilitaria c'era un 65enne di origine indiana e residente a Villongo. L'impatto è stato violento, al punto che l'auto ne è uscita distrutta. I vigili del fuoco di Palazzolo hanno dovuto liberare l'uomo dalle lamiere dell'abitacolo dove era rimasto incastrato, prima di affidarlo ai sanitari del 118. I soccorritori, però, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Non è ancora chiaro quale dei due mezzi abbia invaso la corsia dell'altro, arrivando così allo scontro frontale. Gli agenti della polizia locale di Capriolo hanno dovuto chiudere la strada al traffico da entrambe le parti per consentire l'intervento dei soccorritori e per eseguire i rilievi del caso. La salma del 65enne è stata trasportate agli Spedali Civili di Brescia e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se e quali accertamenti disporre.