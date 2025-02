video suggerito

Camion esce di strada e travolge un’auto ferma su una piazzola di sosta sulla Brebemi: morto un 57enne Nella mattinata del 10 febbraio un camion ha travolto un’auto ferma su una piazzola di sosta della Brebemi. Accanto alla vettura c’era un 57enne: investito dal mezzo pesante, è morto sul colpo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 57enne è morto nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, in seguito a un incidente stradale lungo l'autostrada Brebemi. Stando a una prima ricostruzione, pare che l'uomo si fosse fermato con la sua auto su una piazzola di sosta nel tratto compreso tra Antegnate-Calcio. e l'uscita di Chiari Ovest. Ad un certo punto, un 52enne che viaggiava in direzione Brescia avrebbe perso il controllo del camion uscendo dalla carreggiata e finendo per travolgere il 57enne, terminando la sua corsa in un fosso. All'arrivo dei sanitari, l'automobilista era deceduto, mentre il camionista è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia stradale, intervenuti sull'autostrada A35 insieme ai vigili del fuoco di Romano di Lombardia e al personale della Brebemi. L'incidente si è verificato intorno alle 6:30 del 10 febbraio, nei pressi di una piazzola di sosta al confine tra le province di Brescia e di Bergamo.

Per ragioni che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un 52enne avrebbe perso il controllo del suo tir con il quale stava trasportando tappeti. Il mezzo pesante sarebbe, quindi, uscito dalla sua carreggiata andando a impattare contro un'auto ferma su una piazzola di sosta. Accanto alla vettura c'era un 57enne, residente a Caravaggio, che sarebbe stato travolto in pieno dal camion. L'uomo sarebbe stato trascinato per alcune decine di metri dal tir, fino a quando questo ha terminato la sua corsa contro le barriere fonoassorbenti e in un fosso a bordo strada.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato due ambulanze e due automediche con la massima urgenza. All'arrivo dei sanitari, però, il 57enne era già deceduto. Il camionista 52enne, invece, è stato soccorso dal personale della Croce rossa di Palazzolo e poi trasportato all'ospedale di Chiari in codice giallo per alcune ferite lievi.