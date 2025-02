video suggerito

Chi era Carlo Mombrini, l'ingegnere di Caravaggio travolto e ucciso da un camion sulla Brebemi Carlo Mombrini è morto nella mattinata del 10 febbraio dopo essere stato travolto da un camion sulla Brebemi. L'ingegnere 57enne era molto conosciuto a Caravaggio (Bergamo) soprattutto per l'azienda di famiglia.

A cura di Enrico Spaccini

Carlo Alberto Mombrini (foto da Facebook)

Si chiamava Carlo Mombrini, il 57enne che è stato travolto e ucciso da un camion nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, lungo la A35 Brebemi. Stando a quanto ricostruito, l'ingegnere di Caravaggio (in provincia di Bergamo) si era fermato con la sua auto su una piazzola di emergenza dell'autostrada, forse per un guasto alla vettura. Ad un certo punto, un mezzo pesante guidato da un 52enne sarebbe finito fuori strada investendo il 57enne e terminando la sua corsa in un fossato. All'arrivo dei sanitari, Mombrini era già deceduto mentre il camionista è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Mombrini era molto conosciuto a Caravaggio. Era titolare dell'azienda di famiglia e figlio dello storico presidente della società calcistica Us Caravaggio. Grande appassionato di calcio e ingegnere, il 57enne è stato ricordato anche dal sindaco Claudio Bolandrini come "una persona estremamente solare e positiva". Come ha raccontato al Corriere della Sera, il primo cittadino conosceva Mombrini sin da quando erano entrambi ragazzi: "L'ho rincontrato ancora nelle vesti di imprenditore che ha preso il timone dell’azienda creata dal padre e ha tenuto dritta la rotta dell’eccellenza facendone una realtà internazionale".

Ricordato come un instancabile lavoratore, Mombrini si era fermato con l'auto intorno alle 6:30 probabilmente per un guasto nel tratto della Brebemi compreso tra Ategnate-Calcio e l'uscita Chiari Ovest. Il 57enne era sceso dalla vettura per controllare meglio le condizioni del mezzo e per chiamare i soccorsi, ma è stato travolto da un camion. Il tir, dopo averlo trascinato per diversi metri, ha finito la corsa in un fossato a lato strada.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto con due automediche e due ambulanze, supportati dai vigili del fuoco di Romano di Lombardia, Mombrini era già deceduto. Il 52enne, di nazionalità rumena, che guidava il camion è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale di Chiari. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Chiari.