Chi era Brahim Ettoumani, il 54enne che è morto in uno scontro frontale tra tir e furgone

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 24 all'altezza della frazione di Cadimarco, comune che si trova in provincia di Brescia. Un furgone si è scontrato con un tir e nell'impatto è morto un uomo di 54 anni. La vittima si chiamava Brahim Ettoumani. Da trent'anni abitava in provincia di Mantova. Era padre di due figli: un ragazzino di dodici anni e una ragazza di 18 anni.

Il 54enne, quella mattina, stava andando a lavoro. Era infatti titolare di una impresa edile. Si trovava a bordo del suo furgone quando, poco prima delle 6 del mattino, avrebbe sbandato improvvisamente. Avrebbe invaso la corsia opposta di marcia mentre stava arrivando un tir guidato da un uomo di 51 anni. Questo avrebbe provato a evitare lo scontro, ma è stato impossibile. L'impatto è stato molto violento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo di Ettoumani: era infatti rimasto schiacciato nell'abitacolo. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Gambara che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La Procura di Brescia, come da prassi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.