Si schianta frontalmente con il furgone contro un camion nel Bresciano: morto un 54enne Un 54enne alla guida di un furgone si è schiantato frontalmente contro un camion a Fiesse (Brescia) nella mattinata del 26 febbraio. All'arrivo dei sanitari, era già deceduto. Illeso il conducente del camion pesante.

A cura di Enrico Spaccini

Un 54enne è deceduto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio, in seguito a un incidente stradale a Fiesse (in provincia di Brescia). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava alla guida del furgone che, per cause ancora da definire, avrebbe invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi frontalmente contro un camion. All'arrivo dei sanitari, il 55enne era già deceduto, mentre l'autista del mezzo pesante ne è uscito illeso.

Lo schianto è avvenuto lungo via Martiri della Libertà, nella frazione Cadimarco di Fiesse, intorno alle 6:30 del 26 febbraio. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, intervenuti sul posto per eseguire i rilievi del caso. Stando a quanto ricostruito finora, pare che a invadere la corsia opposta di marcia sia stato il 54enne che guidava un furgone Reanult Traffic, per motivi ancora da stabilire. In quel momento, dall'altra parte stava sopraggiungendo un camion di una ditta di trasporti. L'autista 51enne avrebbe provato a evitare l'impatto, ma senza riuscirci.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono intervenute le ambulanze dell'Anc Valle del Chiese e della Croce Rossa di Calvisano. Il conducente del furgone, residente a Canneto sull'Oglio (Mantova), è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso sul posto. Per il camionista, invece, non è stato necessario il trasporto in ospedale.