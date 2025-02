video suggerito

Rimane schiacciato tra due furgoni in un tamponamento a catena sulla tangenziale a Brescia: è grave Un uomo è rimasto schiacciato tra due furgoni in un tamponamento a catena che si è verificato nella mattinata del 22 febbraio lungo la tangenziale Sud a Brescia. L'automobilista è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 77enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 22 febbraio, lungo la tangenziale Sud di Brescia. Stando a una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento a catena tra tre veicoli rimanendo schiacciato tra due di questi. Nell'impatto, il 77enne avrebbe riportato gravi traumi agli arti inferiori ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia.

L'incidente si è verificato intorno alle 10:30 del 22 febbraio lungo la tangenziale Sud di Brescia, all'altezza dello svincolo per San Zeno. Il 77enne si trovava alla guida di un furgoncino adibito al trasporto persone quando, probabilmente a causa di un guasto, ha accostato a bordo della carreggiata in direzione del lago d'Iseo. Poco dopo è sopraggiunto un suo conoscente, anche lui con un furgoncino, per prestare soccorso all'anziano.

Ad un certo punto, però, sarebbe sopraggiunto un altro veicolo a velocità sostenuta che, non essendosi accorto dei due furgoncini fermi a lato della strada, è finito per impattare contro il secondo di questi. Il 77enne, che nel frattempo era uscito dall'abitacolo per controllare il suo mezzo, in quel momento si è ritrovato tra i due veicoli rimanendo così schiacciato.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i sanitari del 118 sono arrivati sul posto in codice rosso. Dopo una prima valutazione, i soccorritori hanno deciso di trasportare il 77enne con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia. L'anziano, infatti, pare abbia riportato gravi traumi alle gambe dovuti allo schiacciamento. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Iseo.