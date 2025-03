video suggerito

Autobus esce di strada a Brescia e si schianta contro un albero: un morto, almeno 10 i feriti Un autobus si è schiantato contro un albero e poi contro un muro intorno alle 19:30 del 20 marzo lungo via Orzinuovi a Brescia. A bordo c'era una comitiva di anziani di ritorno da una gita. Un passeggero è deceduto, due sarebbero in condizioni molto gravi.

A cura di Enrico Spaccini

L'autobus schiantato in via Orzinuovi a Brescia

Un autobus che trasportava un gruppo di anziani di ritorno da una gita ad Alassio (in provincia di Savona) è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero lungo via Orzinuovi a Brescia nella serata di oggi, giovedì 20 marzo. La dinamica dello schianto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, mentre i sanitari hanno prestato soccorso alle persone che si trovavano a bordo del mezzo. Un passeggero di 85 anni è deceduto in ospedale per le gravi ferite riportate nello schianto. I feriti sarebbero in tutto almeno 10, due dei quali verserebbero in gravi condizioni.

I vigili del fuoco al lavoro in via Orzinuovi

L'incidente è avvenuto poco dopo le 19:30 in via Orzinuovi. Stando alle prime informazioni, pare che a bordo del pullman ci fosse una comitiva di anziani che in giornata era stata in gita ad Alassio e che era diretta alla stazione ferroviaria di Brescia. Mentre il mezzo stava transitando lungo via Orzinuovi, per motivi che dovranno essere chiariti dai successivi accertamenti, il conducente avrebbe perso il controllo finendo per schiantarsi contro un albero e poi contro un muro.

L'impatto è stato violento, al punto che la parte anteriore del pullman è andata distrutta. I soccorsi sono arrivati con diverse ambulanze e automediche, mentre i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Un 85enne è stato trasportato subito in ospedale in condizioni critiche ed è deceduto poco dopo. Altre due persone sarebbero in condizioni molto gravi. In tutto i feriti sarebbero almeno 10. Gli agenti della polizia locale di Brescia ha chiuso la strada per permettere ai sanitari di operare e per eseguire i rilievi del caso.