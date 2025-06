video suggerito

Scontro tra un’auto e un bus a Scanzorosciate: morta una donna, quattro persone in ospedale La donna era a bordo dell’auto, che dopo lo schianto si è ribaltata su un lato. Alcuni testimoni avrebbero visto il bus passare col verde. La polizia stradale sta indagando sull’accaduto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera una donna di 78 anni è morta in un incidente tra un'auto e un autobus a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. La vittima era a bordo della macchina che nello schianto si è ribaltata su un lato. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre quattro persone, passeggeri dell'autobus e della stessa auto, che sono state trasportate in ospedale.

L'incidente è avvenuto oggi, venerdì 20 giugno, poco prima delle 19:00 in corso Europa. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'autobus avesse superato il ponte di Gorle sul fiume Serio e stesse procedendo verso Scanzorosciate, quando si è scontrato con l'auto, proveniente da via Marconi e diretta verso Pedrengo. Alcuni testimoni avrebbero visto il bus passare con il verde. Dopo lo scontro la macchina si è ribaltata su un lato.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori sono arrivati con quattro ambulanze e due auto mediche che hanno portato le quattro persone coinvolte al pronto soccorso: tre uomini di 50, 78 e 80 anni e una donna di 74 anni. Due sono stati trasferiti in codice verde, uno in codice giallo e un altro in codice rosso negli ospedali di Bergamo, Seriate e Alzano Lombardo.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia stradale, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Gli agenti acquisiranno i filmati delle telecamere di sicurezza per verificare se sia stata proprio l'aiuto a tagliare la strada all'autobus, come sostengono alcuni testimoni oculari.

L'Atb, Azienda Trasporti Bergamo, ha diffuso una nota sull'accaduto: "Siamo intervenuti immediatamente e stiamo collaborando con la Polizia stradale, alla quale metteremo a disposizione tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica, comprese le immagini registrate dai sistemi di bordo. Atb è a completa disposizione delle autorità competenti per ogni ulteriore accertamento ed è vicina alla famiglia".