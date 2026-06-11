Autobus esce di strada e precipita per 20 metri in una scarpata nel Bresciano: 8 feriti

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ad Agnosine, in Valle Sabbia, lungo la strada delle Coste nel Bresciano.

Un autobus di linea, con a bordo sette persone più l'autista, è precipitato nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno, in una scarpata lungo una strada montana della provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende, il mezzo si sarebbe fermato contro un albero dopo un volo di circa venti metri, evitando il ribaltamento completo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presenti tre ambulanze e due automediche del 118 inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Tre occupanti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Gli altri cinque hanno riportato contusioni.

L'incidente è avvenuto ad Agnosine, in Valle Sabbia, lungo la strada delle Coste nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, il pullman, gestito dalla società di trasporto Arriva e condotto da una donna, stava risalendo la strada provenendo da Odolo quando, all'altezza del primo tornante vicino al bivio per Binzago, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo.

L'autobus ha urtato alcuni gabbioni di contenimento sul lato destro della carreggiata, ha attraversato la corsia opposta e ha sfondato il guardrail, finendo nella scarpata sottostante.

Presenti anche la polizia stradale di Brescia per tutti gli accertamenti del caso e i vigili del fuoco di Brescia per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione del mezzo.