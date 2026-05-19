Ambulanza si ribalta dopo che un’auto le ha tagliato la strada a Desio: cinque feriti

Ambulanza ribaltata (foto Facebook di Izabela Artvantgarde)

Un'ambulanza della Croce Bianca si è ribaltata dopo un violento impatto con un'auto che le avrebbe tagliato la strada. È accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 maggio, poco prima delle 15, in via Binzago, all'altezza del civico 50, a Desio, in Monza Brianza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118. Presenti tre ambulanze e due automediche inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Stando alle prime informazioni diffuse, sarebbero state cinque in tutto le persone rimaste coinvolte. Quattro erano a bordo dell’ambulanza (due infermiere, l'autista e il paziente) e una sarebbe l'automobilista. Secondo quanto riporta Areu, si tratta di due donne e tre uomini tra i 30 e i 58 anni, prevalentemente soccorsi in codice giallo, di media gravità. I feriti sono stati portati negli ospedali San Gerardo di Monza, Niguarda e San Raffaele di Milano. Nessuno di loro, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto anche i pompieri con l’autopompa serbatoio dal distaccamento di Desio e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Desio per tutti gli accertamenti del caso. I militari sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.