Incidente a Bergamo, violento scontro tra auto e scooter: morta una donna Una donna di 51 anni ha perso la vita dopo essersi scontrata con un'auto mentre si trovava a bordo del proprio scooter in via Papa Giovanni XXIII a Azzano San Paolo, alle porte di Bergamo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso di ieri pomeriggio, martedì 8 luglio, una donna di 51 anni ha perso la vita dopo essersi scontrata con un'auto mentre si trovava a bordo del proprio scooter. Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i medici e i paramedici del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 19:00 di ieri. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 18:56 a bordo di un'ambulanza in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, lo scontro si sarebbe verificato in via Papa Giovanni XXIII a Azzano San Paolo, alle porte di Bergamo. La donna di 51 anni stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata con un'auto che stava svoltando proprio in quel momento. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 51enne. Il conducente dell'auto – un uomo di 33 anni – è, invece, rimasto illeso dall'impatto, ma sotto choc a causa dell'accaduto. Le forze dell'ordine che sono intervenute sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare tutte le responsabilità del caso e così far luce sull'accaduto.