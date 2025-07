Grave incidente sull’autostrada A7, scontro tra un’auto e una moto: morta una donna

Poco dopo la mezzanotte di questa notte, martedì 15 luglio, una donna ha perso la vita in un incidente sull'autostrada A7. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, giunte sul posto per i rilievi.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, lo scontro si sarebbe verificato intorno a mezzanotte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 00:07 a bordo di due ambulanze e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, è stato allertato anche l'ATS (Agenzie di Tutela della Salute) di Assago.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato sull'autostrada A7 in direzione Milano, tra Binasco e la barriera di Milano Ovest. Attualmente non è nota la dinamica dello scontro nel quale, però, sarebbero rimasti coinvolti una macchina e una moto.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta sul colpo nell'incidente. Stando a quanto riferito, la donna – la cui identità rimane, al momento sconosciuta – si trovava in sella alla moto come passeggera, alla guida, invece, c'era un uomo di 32 anni che è rimasto ferito, ma non gravemente. Dopo aver ricevuto le prime cure, il guidatore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il 45enne che si trovava alla guida dell'auto è rimasto illeso.

Sul caso stanno indagano le forze dell'ordine che sono intervenute che al momento starebbe svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.