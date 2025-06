video suggerito

Chi era Ernesta Bonalumi, la donna che ha perso la vita a Scanzorosciate: la sua auto si è ribaltata contro un bus Ernesta Bonalumi è la donna ha perso la vita dopo essersi schiantata con la sua auto contro un autobus a Scanzorosciate (Bergamo). La donna era nata il 4 gennaio del 1947 e da molti anni era residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII. I funerali si terranno lunedì 23 giugno alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sotto il Monte.

A cura di Giulia Ghirardi

Si chiamava Ernesta Bonalumi, la 78enne che ieri, venerdì 20 giugno, ha perso la vita dopo essersi schiantata con la sua auto contro un autobus a Scanzorosciate, un comune in provincia di Bergamo. La donna era a bordo della macchina che nello schianto si è ribaltata su un lato. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre persone, passeggeri dell'autobus e della stessa auto, che sono state trasportate in ospedale.

Stando a quanto appreso, l'incidente si sarebbe verificato poco prima delle 19:00 in corso Europa quando l'autobus avrebbe superato il ponte di Gorle sul fiume Serio e lì si sarebbe scontrato con l'auto su cui stava viaggiando Bonalumi, proveniente da via Marconi e diretta verso Pedrengo. Secondo alcuni testimoni presenti al momento dello schianto, l’autista del bus, di 43 anni, sarebbe passato con il semaforo verde, ma soltanto gli accertamenti della Polizia stradale di Treviglio, sopraggiunta per effettuare i rilievi e la ricostruzione della dinamica, potranno dire con certezza se l’auto gli abbia tagliato la strada grazie allo spoglio dei filmati delle telecamere di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno portato le quattro persone coinvolte al pronto soccorso degli ospedali di Bergamo, Seriate e Alzano Lombardo: la 78enne e tre uomini rispettivamente di 50, 78 e 80 anni. Inizialmente le condizioni di Bonalumi non sembravano così gravi, non risulta infatti che fosse in arresto cardiaco all'arrivo dei sanitari che erano pronti per trasportarla all’ospedale Papa Giovanni XXIII, ma la situazione è precipitata fino al decesso della donna.

Ernesta Bonalumi era nata il 4 gennaio del 1947 e da molti anni era residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo). I funerali per darle un ultimo saluto si terranno lunedì 23 giugno alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sotto il Monte.