Chi era Marzia Zinetti, la 41enne morta a Casazza nello scontro tra la sua auto e un camion Marzia Zinetti è deceduta nella mattinata del 5 giugno in seguito a un incidente stradale a Casazza (Bergamo). La 41enne, dipendente di un parrucchiere, si è scontrata frontalmente con la sua auto contro un camion.

A cura di Enrico Spaccini

Marzia Zinetti

Si chiamava Marzia Zinetti, la donna deceduta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 5 giugno, a Casazza (in provincia di Bergamo). Stando a quanto emerso finora, la 41enne stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantata frontalmente con un camion della Val Cavallina Servizi. All'arrivo dei soccorsi, Zinetti era già deceduta per le gravi lesioni riportate, mente il 58enne che guidava il mezzo pesante era sotto schock ma illeso.

Zinetti era originaria della frazione Mologno di Casazza e viveva a Vigano San Martino. Lavorava come dipendente in un negozio di parrucchiere, ora chiuso per lutto fino alla prossima settimana. L'incidente che l'ha coinvolta si è verificato intorno alle 12 del 5 giugno proprio a Casazza lungo via Drione, la strada che porta verso Gaverina Terme.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, Zinetti stava guidando la sua Ford Fiesta quando, per cause ancora non note, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia. In quel momento stava sopraggiungendo un camion della Val Cavallina Servizi, diretto alla stazione ecologica del paese per caricare la legna.

L'impatto tra i due mezzi è stato violento, al punto che l'auto ne è uscita quasi del tutto distrutta. I sanitari sono arrivati con diversi mezzi, compreso l'elisoccorso decollato da Bergamo, ma quando la 41enne è stata estratta dalle lamiere era già deceduta. Illeso, invece, il 58enne che guidava il mezzo pesante. Il pm di turno in Procura ha già concesso il nulla osta per la sepoltura, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti sulla salma della vittima.