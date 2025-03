video suggerito

Il bus con un gruppo di anziani in gita uscito di strada a Brescia: salgono a due i morti L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 20 in via Orzinuovi a Brescia: una decina i feriti, di cui due ricoverati in gravi condizioni. Il pullman, diretto verso la stazione, stava trasportando un gruppo di anziani appena tornati da Alassio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

252 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è trasformata in tragedia la gita al mare per un gruppo di anziani di ritorno da Alassio (Savona). Il pullman che li trasportava è infatti uscito fuori strada intorno alle 20 di ieri, giovedì 20 marzo, all'altezza di via Orzinuovi a Brescia: il mezzo pesante, partito dall'aeroporto di Malpensa e diretto verso la stazione cittadina, ha così terminato la propria corsa sul marciapiede, schiantandosi contro un muretto e gli alberi a bordo strada. Si contano ora due vittime tra i passeggeri, un uomo di 75 anni e una donna di 86, e una decina di feriti (di cui due ricoverati in gravi condizioni): tra loro c'è anche l'autista, 30 anni, trasportato in ospedale in codice giallo.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenute numerose ambulanze, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Brescia. La strada, nel frattempo, è stata chiusa ore per permettere i rilievi del caso e le operazioni di salvataggio degli anziani, che avevano appena trascorso una villeggiatura di tre settimane in Liguria. Mentre restano al momento ancora tutte da stabilire le cause che hanno portato il bus shuttle a deviare dal suo percorso, impattando violentemente contro il muro di via Orzinuovi: l'autista, secondo quanto emerso al momento, sarebbe risultato negativo all'alcol test. Non è esclusa quindi, attualmente, l'ipotesi di un malfunzionamento del mezzo pesante.