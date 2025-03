video suggerito

Bus si schianta contro un muro al ritorno dalle vacanze, chi era Faustino Ramera: è morto sotto gli occhi della moglie Faustino Ramera è l'anziano di 76 anni che è morto nell'incidente a Brescia dove un bus si è schiantato contro un muro: è morto davanti agli occhi della moglie.

A cura di Ilaria Quattrone

I vigili del fuoco al lavoro in via Orzinuovi

Si chiamava Faustino Ramera, l'uomo di 75 anni che è morto nella serata di giovedì in via Orzinuovi a Brescia quando il bus sul quale viaggiava si è scontrato con un muro. La sua salma è stata restituita ai familiari per il funerale che sarà celebrato lunedì 24 marzo alle 16 nella chiesa di Roncadelle. L'anziano è l'unica vittima dell'incidente ed è morto davanti agli occhi della moglie, che è riuscita a salvarsi.

La coppia, residente a Roncadelle, era a bordo dello shuttle bus che è finito fuori strada: si è schiantato primo contro un albero e poi contro il muro di un'azienda. I due stavano rientrando da una vacanza al mare ad Alassio in Liguria. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, Ramera è morto sul colpo schiacciato dalle lamiere. Oltre alla moglie, lascia una figlia e due nipoti.

Ancora in gravissime condizioni, l'anziana di 86 anni che è stata sbalzata fuori dall'abitacolo del bus dopo lo schianto: è stata ricoverata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverata in terapia intensiva. Gravissima anche un'altra donna che si trova alla Poliambulanza. Il bus è uscito di strada a pochi chilometri dal capolinea che si trova alla stazione ferroviaria. Alcuni testimoni lo avrebbero visto sbandare a destra e sinistra: l'impatto è stato molto violento.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale che hanno ascoltato i testimoni e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni colpose gravi. Al momento è indagato l'uomo che era alla guida.