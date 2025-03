video suggerito

Incidente stradale in provincia di Cremona, scontro tra un furgone e un'auto: morto un uomo Incidente stradale in provincia di Cremona: un furgone si è schiantato con un'automobile e nell'impatto è morto un uomo.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 marzo, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 234 a Sesto e Uniti, comune che si trova in provincia di Cremona. Un uomo è morto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato intorno alle 22. Un uomo, un 62enne, era alla guida di un furgone quando si è scontrato con un'automobile, una Volkswagen Golf. L'impatto è stato molto violento: i mezzi, infatti, sono stati ridotti in un groviglio di lamiere. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato due automediche, un'ambulanza ed è stato fatto decollare un elicottero.

Purtroppo nonostante il tempestivo intervento, per il 62enne non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. È rimasto invece gravemente ferito il conducente dell'auto, un 37enne. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Cremona. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo l'intera area in sicurezza. È possibile che la Procura decida di aprire un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale.