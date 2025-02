video suggerito

Incidente stradale a Stezzano, scontro tra due auto: morto un 33enne, sei feriti Incidente stradale a Stezzano (Bergamo): due auto si sono scontrate tra loro e altri veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente. Nell’impatto è morto un 33enne. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 14 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Stezzano, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile si è scontrata con un altro veicolo. Nell'impatto è morto un uomo e altre sei sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto sulla ex strada statale 470, la Tangenziale Sud, precisamente in un punto che non è molto lontano dalla rotatoria d'accesso al centro commerciale Le due Torri. Si è verificato alle 13.30. Nell'incidente sono rimaste coinvolte cinque automobili. Su una di queste c'era un 33enne che stava procedendo verso Stezzano.

L'uomo era alla guida della sua auto, una Mazda, con a bordo la sorella. In fase di sorpasso, si è scontrato con una Skoda che arrivava dalla direzione opposta. L'auto del 33enne si è girata su se stessa: il motore si è staccato dalla vettura e ha colpito una Peugeot guidata da una donna, che fortunatamente è rimasta illesa. Sono rimaste coinvolte altre due automobili. Tra queste anche una Clio con a bordo un uomo che ha poi avuto un malore.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con ambulanze, automediche e un elicottero.

La sorella del 33enne è stata estratta dall'auto dai vigili del fuoco di Dalmine: non è gravemente ferita ed è stata trasferita con un elicottero all'ospedale di Bergamo. Hanno poi estratto anche il corpo del 33enne, per il quale non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. Ferita anche la donna che si trovava sulla Clio.

Per consentire tutte le operazioni è stata chiusa la strada al traffico. Nel frattempo gli agenti della polizia stradale, i carabinieri di Stezzano e la polizia locale di Stezzano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.