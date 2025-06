Schianto tra auto e camion lungo l’autostrada BreBeMi: gravissimo un 50enne, ferito anche un 52enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 50enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 giugno, lungo l'autostrada A35 BreBeMi. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un mezzo pesante. Il 50enne, trovato in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda. Ferito in modo più leggero il 52enne che guidava il tir.

Lo schianto ha avuto luogo poco prima delle 12 del 17 giugno lungo la BreBeMi, all'altezza del km 51 nel territorio comunale di Truccazzano (nella Città Metropolitana di Milano), poco dopo l'entrata di Melzo in direzione Brescia. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto ambulanza, auto medica ed elisoccorso in codice rosso.

Il 50enne è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco che era già in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione e, dopo averlo caricato a bordo dell'elicottero, lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Medicato anche il 52enne che si trovava alla guida del mezzo pesante. Il camionista avrebbe riportato traumi a un braccio, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 52enne è stato comunque trasportato all'ospedale di Treviglio (in provincia di Bergamo) in codice verde per alcuni accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi del caso e che ora dovranno ricostruire la dinamica dello schianto.