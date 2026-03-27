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Violento frontale tra due auto a Darfo Boario Terme nel Bresciano: coppia elitrasportata in ospedale

Una donna di 32 anni e un uomo di 44 – a bordo della stessa auto – sono stati elitrasportati in ospedale, rispettivamente a Brescia e a Bergamo. Mentre a bordo dell’altra auto si trovava un uomo 70 anni, trasportato in giallo in ospedale a Brescia.
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A cura di Francesca Caporello
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Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 27 marzo, lungo la strada statale SS42 a Darfo Boario Terme (Brescia). Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, poco dopo le 9, due auto – per motivi ancora da accertare – si sarebbero scontrate frontalmente in modo violento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: due elicotteri del 118, uno da Bergamo e uno da Sondrio, un'automedica e quattro ambulanze, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia).

Stando a quanto riportato da Areu, a bordo di un'auto si trovavano una donna di 32 anni e un uomo di 44. La donna avrebbe riportato traumi al bacino, all'addome e a una gamba. È stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Brescia. Mentre l'uomo avrebbe riportato traumi al volto, al torace, alla schiena e all'addome. Anche lui è stato elitrasportato in ospedale, ma al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con urgenza.

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Nell'altra auto invece si trovava un uomo di 70 anni che avrebbe riportato traumi al torace, all'addome e alla gamba. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Brescia.

Presenti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Brescia, per la messa in sicurezza dell'area, e la polizia stradale di Brescia per tutti i rilievi e gli accertamenti del sinistro. Gli agenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e individuare le responsabilità.

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