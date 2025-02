video suggerito

Imbocca l’autostrada contromano a Brescia e si schianta contro altre vetture: almeno due feriti Un’automobile ha imboccato contromano l’autostrada Brebemi nei pressi di Brescia, rimanendo coinvolta in due frontali con le auto provenienti dal verso opposto. Ci sarebbero almeno due feriti, che sono stati trasportati in pronto soccorso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

La sera di giovedì 6 febbraio un'automobile ha imboccato contromano l'autostrada A35, nei pressi di Brescia, e si è schiantata frontalmente contro altre due macchine in arrivo dalla direzione opposta. Le persone coinvolte sarebbero almeno due: un uomo di 52 anni e una donna di 47. Entrambi sono stati trasportati con urgenza in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto attorno alle 20:00 di giovedì 6 febbraio, sul tratto dell'autostrada A35 Brebemi che collega Milano e Brescia. Lo schianto si sarebbe verificato tra i due caselli Travagliato Est e Travagliato Ovest in direzione Brescia. Stando alle prime ricostruzioni, un'automobile avrebbe sbagliato uscita e avrebbe così imboccato l'autostrada contromano, provocando scontri frontali con altre due vetture. Negli schianti sarebbero rimaste ferite almeno due persone.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118, arrivati con due ambulanze e un'auto medica, hanno trasportato i feriti agli Spedali Civili di Brescia e alla Fondazione Poliambulanza. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono anche intervenuti l'Ats Brebemi e i Vigili del Fuoco di Brescia. Ulteriori accertamenti chiariranno per quale motivo il conducente abbia imboccato l'autostrada contromano.