Scontro frontale tra due automobili a Brescia, una ragazza estratta dalle lamiere: è grave Quattro persone sono rimaste coinvolte in uno scontro tra due auto in provincia di Brescia. Una ragazza estratta dalle lamiere e un 18enne sono stati portati in ospedale in gravi condizioni.

(immagine di repertorio)

Quattro persone sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale tra due automobili a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'incidente è avvenuto attorno alle 14:30 di oggi, martedì 14 gennaio, sulla strada provinciale 78, all'altezza della località Sedena e a pochi metri dal confine con Bedizzole. Dopo lo schianto, una ragazza è rimasta intrappolata nelle lamiere e, una volta estratta dai Vigili del fuoco, è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia.

Le due auto, una Smart e una Opel Corsa, si sono scontrate con un impatto frontale, ma i motivi dello schianto sono ancora da chiarire. L'incidente ha coinvolto quattro persone: oltre alla ragazza, anche un 18enne, un uomo di 62 anni e una donna di 64. Nell'impatto, le lamiere della macchina hanno intrappolato la ragazza, che è riuscita a liberarsi solo grazie all'intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici del 118 hanno soccorso tutte le vittime: dopo essere stata estratta dall'abitacolo della macchina, la ragazza si trovava in condizioni molto critiche così come il 18enne. La prima è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia, mentre il secondo è stato portato con un'auto medica all'ospedale di Desenzano del Garda.

I due adulti, il 62enne e la 64enne, hanno riportato invece delle lesioni meno gravi e sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Desenzano e alla Fondazione Poliambulanza di Brescia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Brescia, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a chiarire i motivi dello scontro e le responsabilità dei due conducenti.