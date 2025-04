video suggerito

Auto si ribalta e finisce fuori strada a Livigno, feriti quattro ragazzi: uno è grave Incidente stradale a Livigno (Sondrio). Un'automobile si è ribaltata ed è finita fuori strada. Quattro persone sono rimaste ferite. Una è grave.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 20 aprile, si è verificato un incidente stradale a Livigno, comune che si trova in provincia di Sondrio. Un'automobile è finita fuori strada e si è ribaltata. Quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Le indagini sono ancora in corso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi. Intorno alle 5 del mattino, l'automobile – una Golf – si è ribaltata in via Freita ed è finita fuori strada. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due elicotteri, un'automedica e un'ambulanza.

I feriti sono quattro ragazzi tra i 23 e i 28 anni. Tutti – sono due ragazzi e due ragazze – sono stati trasferiti in ospedale. Uno di loro è stato ricoverati in codice rosso con traumi al volto e al bacino. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco invece hanno messo in sicurezza l'area.

Sembrerebbe che i ragazzi abbiano fatto tutto da soli: abbiano quindi perso il controllo del veicolo. Nelle prossime ore potrebbero però esserci maggiori aggiornamenti.