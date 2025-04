Ragazzo dà un pugno a una volante della polizia a Brescia: agente lo atterra con una spazzata

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

In queste ore stanno circolando sui social network, le immagini di un ragazzo che è stato violentemente atterrato da un poliziotto dopo aver colpito una Volante con un pugno. Il video sarebbe stato girato a Brescia.

Non è ancora chiaro a quando risalga il gesto, ma le immagini pubblicate solo negli ultimi giorni hanno creato indignazione e polemica per le modalità con cui il giovane è stato fermato. Come riportato dalla pagina Instagram No Justice No Peace_Italy, il video infatti non sarebbe recente: "Ma il fatto rimane comunque grave. Oltretutto quando viene normalizzato un comportamento del genere sui social", scrivono i gestori della pagina.

Come è possibile notare dalle immagini, il ragazzo stava camminando per le vie della città e alle sue spalle aveva l'auto della polizia. Non è chiaro se, a un certo punto, sia stato urtato. A quel punto però si è voltato e ha colpito la Volante.

Subito dopo un agente è sceso dall'automobile e, dopo un breve scambio di parole, lo ha atterrato con una spazzata: la caduta a terra è stata molto violenta. Dopo poco è arrivato un collega che sembrerebbe aiutarlo nel tentativo di tenerlo fermo a terra. Il video non riprende né gli attimi antecedenti l'episodio né quelli successivi.

Diverse pagine, tra cui anche Welcome to Favelas, hanno postato il video sulle piattaforme scatenando diverse polemiche: "Ormai i controlli della polizia vanno a braccetto con il razzismo perché le prime persone prese di mira sono sempre quelle razzializzate. Questo è un dato di fatto inconfutabile", scrivono da No Justice No Peace_Italy.

