Aggredisce alle spalle una ragazzina di 15 anni alla stazione di Treviglio e la palpeggia: arrestato 22enne

La polizia di Bergamo ha arrestato un 22enne per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minorenne. La mattina del 4 maggio il giovane avrebbe aggredito e palpeggiato una 15enne alla stazione ferroviaria di Treviglio.

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Un 22enne è stato arrestato ieri mattina, lunedì 4 maggio, alla stazione ferroviaria di Treviglio (in provincia di Bergamo) con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza minorenne. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia di Stato di Bergamo, attraverso testimonianze e filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, il giovane avrebbe aggredito di spalle una 15enne nel sottopassaggio e l'avrebbe palpeggiata. Il 22enne è stato, quindi, condotto nel carcere bergamasco, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'interrogatorio di convalida.

L'episodio si è verificato la mattina del 4 maggio nella stazione ferroviaria centrale di Treviglio, mentre la ragazzina stava attraversando il sottopassaggio diretta verso i binari. La 15enne ha spiegato di essere stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto e di essere poi riuscita a scappare. La presunta vittima ha, poi, raccontato quanto le era appena accaduto alle amiche che erano poco lontane da lei, ha telefonato alla madre e infine chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati poco dopo gli agenti della squadra Volante del Commissariato di Treviglio. i poliziotti hanno raccolto le testimonianze e avviato le ricerche, individuando il presunto responsabile ancora all'interno dello scalo. Si tratterebbe di un giovane classe 2004, di nazionalità marocchina, regolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti. Attraverso i filmati delle telecamere, gli investigatori sarebbero riusciti a trovare sufficienti riscontri al racconto della ragazza e hanno tratto in arresto il 22enne con l'accusa di violenza sessuale aggravata.