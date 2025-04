video suggerito

Cosa sappiamo sul video del ragazzo che dà un pugno alla Volante della polizia a Brescia e che viene atterrato Un ragazzo è stato atterrato da un poliziotto a Brescia dopo aver colpito una Volante con un pugno. Il video della scena risalirebbe allo scorso marzo e gli agenti sarebbero intervenuti perché il giovane era sospettato per una rapina.

A cura di Enrico Spaccini

Il video di un ragazzo che viene arrestato a Brescia e che in questi giorni sta circolando sui social risalirebbe allo scorso marzo. Il filmato sarebbe stato catturato in un primo momento da una telecamera di sorveglianza pubblica e poi ripreso e pubblicato online con un cellulare. La Questura bresciana sta conducendo degli accertamenti per capire se quelle immagini sono effettivamente uscite dai suoi uffici e per verificare se l'operato degli agenti della polizia di Stato che sono intervenuti quel giorno sia stato corretto.

La ricostruzione dell'intervento a Brescia

La sequenza di quanto accaduto quel giorno di marzo lungo corso Garibaldi nel centro della città di Brescia appare abbastanza chiara dal video ripubblicato da diverse pagine social. Una Volante della polizia si avvicina da dietro a un ragazzo che si aggira a piedi. Dopo averlo affiancato per farlo fermare, gli viene aperta addosso la portiera. A quel punto, il giovane reagisce con violenza e sferra un pugno contro il finestrino dell'auto.

Gli agenti della polizia di Stato scendono dalla Volante. Uno dei due, dopo aver bloccato il giovane con le braccia, lo stende con un calcio che gli toglie il piede d'appoggio, lo immobilizza a terra e lo ammanetta con il supporto del collega.

Perché i poliziotti sono intervenuti

Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, gli agenti erano intervenuti con l'intenzione di fermare il ragazzo, sospettato di aver commesso poco prima una rapina. La presunta vittima avrebbe dichiarato di essere stata minacciata con un coltello, lama che non sarebbe stata trovata addosso al giovane al momento dell'intervento. Per questo motivo, il sospettato è stato denunciato per rapina e rimesso in libertà.

Intanto, dalla Questura hanno fatto sapere che verranno eseguiti vari accertamenti sull'operato degli agenti. I poliziotti sarebbero intervenuti atterrando il ragazzo perché, appunto, "ritenuto pericoloso perché la segnalazione era di un uomo armato".