Incidente tra 4 veicoli nella galleria San Carlo di Marone: morto un 29enne, ferite altre 3 persone Quattro veicoli si sono schiantati all'interno della galleria San Carlo a Marone (Brescia) nel pomeriggio del 16 giugno. Un 29enne è deceduto sul colpo, mentre altre tre persone sono state ricoverate in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 29enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 510 all'altezza della galleria San Carlo a Marone (in provincia di Brescia), sulla sponda del lago di Iseo. Stando alle prime informazioni, con una dinamica ancora in fase di ricostruzione, si sono scontrati due auto, un mezzo pesante e un furgoncino. In tutto sarebbero rimaste coinvolte quattro persone.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 del 16 giugno nella galleria San Carlo. Stando a quanto emerso finora, a causare l'incidente sarebbe stata un'auto. Ad avere la peggio è stato un 29enne che pare fosse alla guida di un furgoncino. All'arrivo dei sanitari, inviati sul posto dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con tre ambulanze, due automediche e l'elisoccorso, il giovane era già deceduto.

Coinvolti nello scontro altri tre uomini di 44, 58 e 71 anni. I feriti sono stati portati via in codice giallo all'ospedale di Esine e con l'elisoccorso al Civile di Brescia. Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora per consentire l'intervento dei soccorsi, cosa che ha generato una coda di quasi cinque chilometri di lunghezza. Ora è stata aperta una corsia per consentire il passaggio dei veicoli.