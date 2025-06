video suggerito

Schianto frontale tra due auto a Pieve Fissiraga, una persona estratta dalle lamiere: le foto Poche ore fa due auto si sono scontrate in un incidente frontale sulla statale 235 a Pieve Fissiraga (Lodi). Sul posto sono arrivati i soccorsi per assitere le cinque persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarne una dalle lamiere.

Le due auto coinvolte nello schianto (Fonte: vigili del fuoco)

Oggi, dopo mezzogiorno, due auto si sono scontrate in un incidente frontale nel comune di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi. Il bilancio è di cinque persone coinvolte: quattro si trovavano su una vettura e una sull'altra. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che al momento sono al lavoro per estrarre una delle vittime dalle lamiere. L'impatto è stato violentissimo, tale da fare accartocciare le carrozzerie di entrambe le auto, come si vede nelle fotografie.

I soccorsi di Areu e i vigili del fuoco sul posto dell'incidente

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 14:00 di oggi, giovedì 19 giugno, sulla strada statale 235 che collega i due comuni di Lodi e Villanterio. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Per il momento si sa solo che le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con quattro ambulanze, un'auto medica e un elicottero.

Le persone coinvolte sono cinque: due 52enni, un 59enne, un 36enne e un quinto ferito di cui ancora non si conosce l'età. I pompieri hanno lavorato per rimuovere la portiera di un'auto ed estrarre una delle vittime dai rottami. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i Carabinieri che alla fine delle operazioni di soccorso faranno tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulla responsabilità delle persone coinvolte.

Al momento la strada è stata chiusa per agevolare i soccorsi e l'intervento è ancora in corso.