Auto investe un ciclista nella notte e scappa, ferito un 47enne a Somaglia: si cerca il conducente in fuga Il ciclista, portato in ospedale con ferite di lieve entità, non ha saputo dare indicazioni precise sull'auto che l'ha travolto. I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità del conducente.

Immagine di repertorio

Nella notte tra domenica e lunedì a Somaglia, in provincia di Lodi, un automobilista ha travolto un ciclista e poi è scappato senza prestargli soccorso. L'uomo in sella alla bicicletta, un 47enne residente nella zona, è stato aiutato da uno dei residenti che ha sentito il rumore dello schianto e ha chiamato l'ambulanza. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Lodi, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri di Codogno che hanno effettuato tutti i rilievi per risalire all'identità dell'automobilista pirata.

L'incidente è avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno, poco dopo la mezzanotte e mezza. Il 47enne stava percorrendo la provinciale 141 quando all'imbocco della strada della frazione di San Martino Pizzolano, provenendo da Somaglia, è stato colpito da un'auto. L'impatto l'ha fatto cadere a terra, ma è rimasto cosciente. Nel frattempo, però, l'automobilista è scappato facendo perdere le sue tracce.

É stato un residente che abita vicino al luogo dell'incidente a chiamare i soccorsi dopo aver sentito lo schianto. Gli operatori del 118 sono arrivati con l’ambulanza della Croce Azzurra di Chignolo Po. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, ma non ha saputo fornire indicazioni precise sul modello di macchina che l'ha investito. I Carabinieri sono quindi al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e rintracciare l'automobilista.