Schianto tra un'auto e una moto a Cornegliano Laudense: morto un 64enne Questa mattina un motociclista 64enne è morto nello schianto con una Bmw a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi. Salva, invece, la donna passeggera sulla moto. I carabinieri stanno indagando per capire le possibili cause dello scontro.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Questa mattina un motociclista di 64 anni è morto a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, in uno scontro con una Bmw. Si è salvata, invece, la donna che era in sella alla moto insieme all'uomo. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire, ma l'impatto è stato tanto forte da aver sbalzato i due passeggeri della moto diversi metri in avanti sull'asfalto.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, domenica 22 giugno, attorno alle 7:25. Non è ancora chiaro che cosa possa aver causato lo scontro: per il momento si sa soltanto che al momento dello schianto le due vetture stavano percorrendo la strada statale 235, nel tratto che collega Lodi e Sant'Angelo Lodigiano. In sella alla moto c'erano due persone: il 64enne e una donna coetanea. Entrambi sono stati sbalzati violentemente a terra. Ad avere la peggio è stato l'uomo, che è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori, accorsi con due ambulanze, un'auto medica e un elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, mentre la donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Rozzano.

I carabinieri della compagnia di Lodi hanno effettuato tutti i rilevi del caso per ricostruire che cosa sia successo, le possibili cause dell'incidente e le responsabilità delle persone coinvolte.