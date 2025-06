Investe e uccide un ciclista nel Milanese e scappa, poi va in caserma insieme al papà per costituirsi: cosa è successo

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Immagine di repertorio

Alle prime ore di questa mattina, sabato 14 giugno, un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nei pressi di di Siziano, un comune in provincia di Pavia. In seguito all'incidente, il giovane guidatore dell'auto si sarebbe dato alla fuga per poi presentarsi in caserma per costituirsi qualche ora più tardi.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l‘incidente si sarebbe verificato intorno alle 4:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 4:21 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice giallo. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri del comando provinciale di Pavia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 56enne di Locate Trulzi (Milano) sarebbe stato travolto e ucciso da un'auto, mentre stava percorrendo il ponte sul Lambro al confine tra i comuni di Siziano (Pavia) e Pieve Emanuele (Milano) in sella alla sua bicicletta. Il giovane che era alla guida dell'auto è fuggito dopo l'impatto. Più tardi, però, accompagnato dal padre, si è presentato dai carabinieri per costituirsi.

Al momento, sull'incidente stanno indagando i militari della compagnia di San Donato Milanese (Milano) che hanno già eseguito i primi accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.