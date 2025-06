video suggerito

Perde il controllo della moto poco prima di una rotatoria e si schianta nel Pavese: morto un 20enne Un 20enne è deceduto nella serata del 14 giugno a Siziano (Pavia) in seguito a un incidente con la moto. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un motociclista è deceduto nella serata di ieri, sabato 14 giugno, in seguito a un incidente avvenuto nel territorio comunale di Siziano (in provincia di Pavia). Stando alle prime informazioni il giovane, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, avrebbe perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando poco prima di una rotatoria. La due ruote è scivolata poi su un fianco per diversi metri. All'arrivo dei soccorsi era già deceduto.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 20 del 14 giugno lungo la strada provinciale 205 chiamata ‘Vigentina' a Siziano. A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti di passaggio in zona, che avrebbero visto la moto a terra e un giovane gravemente ferito poco distante. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica. I sanitari avrebbero provato a rianimare il giovane motociclista, ma le sue condizioni erano critiche ed è stato constatato il suo decesso sul posto.

I carabinieri della Compagnia di Pavia sono intervenuti per i rilievi del caso con il personale del nucleo Radiomobile. Secondo una prima valutazione, sembrerebbe che il ragazzo, di circa 20 anni d'età, abbia fatto tutto da solo. Nessun altro mezzo, infatti, pare sia rimasto coinvolto.

La moto ha terminato la corsa nei pressi di una rotatoria, nel punto in cui le corsie sono separate da un cordolo. L'ipotesi, però, è che la caduta sia avvenuta diversi metri prima e che la due ruote sia arrivata là dopo una lunga scivolata su una fiancata. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire il punto esatto della caduta, in modo tale da poter individuare cosa abbia fatto perdere al giovane il controllo del mezzo.