video suggerito

Incidente a Vergiate, scontro tra moto e auto: muore un ragazzo di 19 anni Un giovane di 19 anni è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Vergiate (Varese) mentre era in sella alla sua moto. Illeso il 65enne alla guida della Bmw. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Un giovane di 19 anni è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto a Vergiate (Varese) lungo la Statale del Sempione, all’altezza dell'incrocio con via XXV Aprile.

Il 19enne, in quel momento, si trovava in sella a una Kawasaki che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è improvvisamente scontrata contro una Bmw. Il 65enne alla guida dell'auto, dopo l'impatto, è uscito illeso dallo scontro. Mentre le condizioni del giovane motociclista residente a Gallarate (Varese), al contrario, sono apparse immediatamente molto gravi. Il ragazzo, trasportato in ospedale a Gallarate dall'elisoccorso, è morto poco dopo l'arrivo in Pronto Soccorso: troppo importanti si sono rivelati i traumi riportati in tutto il corpo.

Sono in corso intanto accertamenti di rito per valutare le condizioni psicofisiche del conducente dell’auto, come prevede la legge in caso di incidente stradale con esito mortale. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto a lungo chiuso per consentire i rilievi della polizia stradale. Saranno loro a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e stabilire se lo schianto in cui ha perso la vita un giovane di 19 anni sia stato dovuto a una mancata precedenza, un sorpasso azzardato o ad altri fattori ancora (come un malore o l'improvvisa perdita di controllo del mezzo da parte di uno dei due conducenti).