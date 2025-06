video suggerito

Scontro tra monopattino elettrico e auto a Milano, morto un ragazzo di 20 anni: il conducente era ubriaco Scontro tra un'automobile e un monopattino elettrico in zona Arco della Pace a Milano. Un ragazzo di 20 anni è morto. Il conducente è risultato positivo all'alcol test.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 20 giugno 2025, è morto un ragazzo di vent'anni a Milano. Il giovane era in sella a un monopattino elettrico e si è scontrato con un'automobile. Il giovane ha fatto un volo per diversi metri e avrebbe sbattuto contro il cordolo dello spartitraffico. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Il ventenne è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

L'incidente è avvenuto alle 3.30 all'incrocio tra corso Sempione e via Francesco Melzi D'Eril, in zona Arco della Pace. Per cause ancora da accertare, il monopattino e l'automobile si sono scontrati. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Dopo aver fornito le prime cure del caso, hanno trasferito il giovane in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il ventenne forse viaggiava su corso Sempione dalla periferia verso l'Arco della Pace.

Al semaforo sarebbe stato urtato dall'automobilista, un uomo di 50 anni, che viaggiava a una velocità sostenuta. Il 50enne è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato positivo: aveva una quantità di alcol nel sangue pari a 1,24 g/l, tre volte il limite consentito. Negativo invece ai test per verificare l'assunzione di droghe. Attualmente è indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Per il momento non si conosce l'identità del ragazzo. Si sa solo che era nato a Milano, ma era residente a Cinisello Balsamo, che è un comune dell'hinterland.